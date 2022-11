PM prende trio por porte ilegal de armas em Novo Progresso

(Foto:Ascom/PM) – Foram encontrados três carabinas de pressão e uma de calibre .22, dois rifles calibre .22 e dois carregadores de mesmo calibre, quatro caixas de chumbinho de carabina de pressão e 28 munições de calibre .22.

Três pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. A ação foi realizada nesta quinta-feira (24) por agentes do 46º Batalhão de Polícia Militar (46º BPM).

Militares do Batalhão foram acionados por meio de uma denúncia de que havia um carro parado próximo a uma fazenda há muitas horas, o que chamou a atenção dos moradores da região.

No local, durante procedimento de abordagem os agentes identificaram três homens no interior do veículo. Além disso, foram encontrados três carabinas de pressão e uma de calibre .22, dois rifles calibre .22 e dois carregadores de mesmo calibre, quatro caixas de chumbinho de carabina de pressão e 28 munições de calibre .22.

O trio recebeu voz de prisão por porte ilegal de armamento e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.

26/11/2022

