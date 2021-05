CENAS FORTES: Influencer paraense grava vídeo dando maconha para cachorro

No áudio da gravação, é possível ouvir que uma das pessoas que estava com a influencer alertou sobre os maus-tratos: “Não faz isso não, mano. Coitado do animal. Isso aí é maus-tratos”, disse ele, aos risos.

Em comentário na página do abrigo Au Family, no Instagram, o deputado estadual Igor Normando informou que a influencer foi intimada e compareceu à delegacia para prestar esclarecimento sobre o caso. A equipe do político busca informações sobre o paradeiro do animal.

Previsto pela lei ambiental desde 1998, maus-tratos aos animais configuram crime com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa e registro de antecedente criminal aos agressores.

Denúncias de maus-tratos contra animos podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24h, ou pelo telefone da Demapa, (91) 3238-1225, em horário comercial. O crime pode ser registrado, ainda, de forma virtual, por meio da Delegacia Virtual.

17.05.21 8h06

