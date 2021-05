Lei garante trabalho remoto para gestante durante pandemia

Fonte: Agência Câmara de Notícias Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.151/21 , que garante regime de teletrabalho – sem redução do salário – às trabalhadoras grávidas durante a pandemia de Covid-19. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13).

