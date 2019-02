Cerca de 15 mil comprimidos de ecstasy são apreendidos em bagageiro de ônibus

Cerca de 15 mil comprimidos ecstasy foram apreendidos na tarde deste sábado (19), em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará. A droga estava escondida no bagageiro de um ônibus que fazia viagem de Goiânia a Belém, segundo informações da Polícia Civil.

A apreensão foi feita por agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O responsável pela bagagem não foi identificado. O motorista e seis passageiros foram encaminhados para a delegacia do município para prestarem depoimento.

O DOL entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações da ocorrência e aguarda retorno.

