Pai e filha são mortos em disputa de terreno no Pará

Fonte: DOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma briga envolvendo a disputa de um terreno, no município de Marabá, sudeste paraense, terminou em tragédia na manhã deste sábado (19). Pai e filha foram mortos a tiros por um dos opositores. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O crime ocorreu às margens do rio Tocantins, na Folha 01.

You May Also Like