Mesmo após decisões judiciais, Pará tem vias com pontos de bloqueios contra o resultado das eleições

Além de 25 pontos de interdição parcial ou total em rodovias federais, avenida Almirante Barroso foi parcialmente fechada em Belém. Determinações judiciais foram expedidas para desbloqueios.

O Pará segue com pontos bloqueios em vias nesta terça-feira (1º), mesmo após decisões judiciais determinarem a liberação de veículos parados.

Além de bloqueios parciais ou totais em 25 pontos de 9 rodovias federais em diferentes regiões paraenses, a avenida Almirante Barroso, uma das principais vias urbanas de entrada e saída de Belém, teve trecho parcialmente fechado, gerando transtornos e filas em outras ruas e avenidas na capital paraense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11h40, o Pará era o segundo estado no país com mais bloqueios em rodovias federais.

Os atos são de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o resultado das eleições do último domingo (30).

Nas rodovias federais, eram 27 pontos de bloqueios em nove rodovias até as 11h desta terça, sendo 10 locais de bloqueios parciais e 16 com bloqueio total, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Pará – veja a lista completa mais abaixo.

Já o bloqueio parcial em Belém ocorre na avenida Almirante Barroso, em frente ao quartel do Exército.

Na segunda-feira (31), a seção Judiciária do Pará do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o desbloqueio das rodovias BR-163, BR-010, BR-230 e BR-155.

O Ministro Alexandre de Moares também determinou o desbloqueio e autorizou que medidas sejam tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares para liberar as vias. A decisão dele foi confirmada por maioria no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dessas decisões, o Ministério Público Federal (MPF) do Pará recomendou que a PRF utilize todo o efetivo de policiais necessário para a desmobilização e desobstrução das rodovias federais no estado.

Em Belém, a PM está na Almirante Barroso para orientar motoristas, devido ao trânsito complicado na Almirante Barroso e ruas adjacentes – veja no vídeo abaixo.

O grupo já havia bloqueado a via na noite segunda-feira (31) e voltou a fechá-la nesta terça-feira no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, sentido São Brás, no bairro do Souza.

Em uma rede social, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol) disse na manhã desta terça-feira (1º) que a “Prefeitura está trabalhando, em conjunto com demais autoridades, para garantir a livre circulação na cidade”.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também está no local para orientar motoristas e recomenda que os motoristas evitem a área e sigam “pela avenida Pedro Alvares Cabral ou pela avenida Tavares Bastos”, como alternativa para alguns trajetos.

Agentes das PRF estão nos locais de bloqueios. “Durante a noite tivemos um pico de 35 pontos, porém, após a decisão liminar que foi obtida e o reforço de nosso efetivo, conseguimos reduzir para 28 pontos”, informou a PRF na manhã desta terça.

Procurada pelo g1 sobre a decisão judicial, a PM paraense não se manifestou. A Polícia Rodoviária Federal no Pará também não se manifestou até as 10h sobre as determinações para desbloqueio das vias.

Na segunda-feira, quando os bloqueios iniciaram em três pontos e aumentaram ao longo do dia, a PRF informou que adotou providências para retorno da normalidade do fluxo e que equipes estavam no local “para negociar e garantir a mobilidade nas rodovias”.

Em alguns pontos de bloqueios, vestidos de verde e amarelo, os manifestantes usaram pneus para interromper as vias e caminhões estão nos acostamentos.

Veja os locais com bloqueios nas vias federais do Pará:

BR-316:

km 68, Castanhal – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 151, Capanema – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-155:

km 5, Redenção – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 100, Xinguara – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 250, Eldorado dos Carajás – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 342, Marabá – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-153:

km 150, São Geraldo do Araguaia – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-158:

km 777, Santana do Araguaia – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 890, Santana do Araguaia – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-222:

km 176 – Bom Jesus do Tocantins – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-010:

km 0, Dom Eliseu – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 14, Dom Eliseu – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 80, Ulianópolis – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 166, Paragominas – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-163:

km 110, Cachoeira da Serra (distrito de Altamira) – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 159, Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira) – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 310, Novo Progresso – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 410, Itaituba – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-230:

km 3, Altamira – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 318, Novo Repartimento – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 412, Pacajá – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 490, Anapu – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 412, Pacajá – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 820, Uruará – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 870, Placas – interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-422:

km 63, Tucuruí – interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.(Com informações do g1 Pará — Belém).

