Cerca de 3 milhões tiveram auxílio emergencial bloqueado

A recomendação é que os usuários que receberem a mensagem “Procure uma agência da Caixa com seu documento de identidade para regularizar seu cadastro”, devem seguir essa orientação para a regularização do acesso.

O banco alegou que a área de segurança do banco monitora continuamente as contas e acessos e, em caso de suspeita, realiza o bloqueio preventivo da conta para proteger os clientes.

O presidente da Caixa ressaltou que todas as contas bloqueadas são por suspeita de fraude. “Pedimos desculpas, mas é a única maneira de evitar que as contas que foram criadas erradamente continuem recebendo.”

