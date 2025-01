Foto: Reprodução | O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) salvou um recém-nascido, de 40 dias de vida, que se engasgou após a amamentação, em Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá). O caso aconteceu na noite da quarta-feira (22), quando o pai e a tia da criança buscaram ajuda diretamente no quartel do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM).

No momento do ocorrido, o sargento BM Deric Pansera estava dentro do batalhão e ouviu batidas urgentes no portão. Ao verificar, encontrou o homem com a bebê em seus braços, apresentando sinais de asfixia.

Rapidamente, o militar pegou a criança no colo e iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas. Em poucos segundos, o bombeiro obteve sucesso no desengasgo da criança, que voltou a respirar.

“É algo gratificante. Ver o alívio nos rostos dos pais e ouvir o choro da criança, é um momento indescritível. Quando dizemos ‘já voltou, paizinho; já voltou, mãezinha’, é uma sensação de dever cumprido”, declarou o sargento.

Após o salvamento, a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar para receber os cuidados médicos necessários.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar destaca a importância de manter a calma e acionar rapidamente o ramal 193. Em casos de engasgo, recomenda-se buscar orientação profissional e evitar procedimentos que possam agravar o quadro. Ter conhecimento básico sobre manobras de primeiros socorros pode ser decisivo para salvar vidas.

VEJA VÍDEO ABAIXO:

Vídeo mostra bombeiro salvando recém-nascido que se engasgou após a amamentação em Guarantã do Norte (MT) Leia mais https://t.co/43r5cOJD5A pic.twitter.com/lTbJxuNe2U — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 27, 2025

Fonte: Redação MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/16:13:37

