Eletrobras/Eletronorte selecionam estagiários no Pará

(Foto: Divulgação/Eletronorte) -As Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte/Eletrobras) abriram um novo processo seletivo para formar cadastro reserva para estágio de estudantes de nível médio, técnico e superior. O certame ficará sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As oportunidades serão distribuídas entre as cidades de Brasília – DF, Rio Branco – AC, Macapá – AP, São Luís – MA, Cuiabá – MT, Jauru – MT, Rondonópolis – MT, Sinop – MT, Belém – PA, Marabá – PA, Altamira – PA, Vila do Conde – PA, Tucuruí – PA, Ji – Paraná – RO, Porto Velho – RO, Samuel (Candeias do Jamari – RO), Boa Vista – RR, Palmas – TO e Araraquara – SP.

O processo será composto apenas por prova objetiva. Os locais, horários e datas da aplicação das avaliações serão divulgados no dia 28 de novembro de 2018, no site da organizadora. Os candidatos selecionados receberão uma bolsa estágio nos seguintes valores: para os estudantes de nível médio e técnico é de R$ 354,64, já para os estudantes de nível superior será de R$ 638,00. E ainda será acrescido o auxílio refeição de R$ 580,58, além de auxílio transporte e seguro de acidentes pessoais.

INSCRIÇÕES

Os estudantes interessados nas oportunidades podem se inscrever até o dia 18 de novembro de 2018, através do endereço eletrônico CIEE. Este processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da Eletronorte. Mais informações sobre este concurso podem ser acessadas na página do CIEE.

