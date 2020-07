Filha de policial é baleada na cabeça no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou apenas, que está no local realizando diligências para apurar as circunstancias do crime.

(Foto:Reprodução) – Uma jovem, identificada como Andressa Vilhena, foi vítima de um atentado e alvejada com vários tiros na manhã desta quinta-feira (16), na travessa Tiradentes, no bairro Algodoal, em Abaetetuba, nordeste paraense.

