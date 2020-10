Chamusca ganha semana livre para recuperar atletas e treinar antes de enfrentar o Paraná

Após o susto com o avião, que não conseguiu pousar em Cuiabá por causa de fortes turbulências, na volta de São Paulo após a derrota por 1 a 0 para o Guarani pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuiabá ganhou um dia de folga e hoje se reapresenta para os treinamentos do CT do Dourado.

Como o próximo compromisso é só na quarta-feira (21), contra o Paraná na Arena Pantanal, o treinador Marcelo Chamusca ganhou alguns dias para recuperar os atletas da sequência desgastante de jogos e viagens e também para treinar o time, que vinha só jogando e descansando.

“Agora é o momento de a gente recuperar os atletas e ter um pouquinho de tempo para treinar. Tem muito tempo que eu não tenho uma semana para poder treinar e melhorar a parte tática da equipe, treinar alguns conceitos e nos prepararmos para encarar o Paraná para voltarmos a vencer na competição”, explicou o treinador.

Mesmo com a derrota, o Cuiabá permanece na liderança da Série B com 32 pontos. O Paraná, próximo adversário, tem 23 pontos e está em 7º lugar, mas ainda joga domingo (18) contra o Sampaio Correia pela 16ª rodada.

Por:Só Notícias/Marco Stamm (foto: assessoria/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...