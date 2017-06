Chapa Dilma-Temer: ministros votam agora sobre cassação

Primeiro a votar, Napoleão Maia negou ter sido citado em delação

O presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, retomou a sessão do julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, na tarde desta sexta (9). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa desde terça-feira (6) o pedido de cassação da chapa por suposto abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014. Na quinta-feira (8), o relator do caso, ministro Herman Benjamin, começou a ler seu voto. Nesta sexta (9), ele concluiu a fala, e então outros ministros darão os seus votos. O ministro Napoleão Maia foi o primeiro a votar nesta tarde e argumentou que os juízes devem se orientar pelo que está na origem do processo, no pedido das partes.

A Corte deve decidir sobre o uso de depoimentos da Odebrecht e do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura no processo. A exclusão das provas oriundas da delação da Odebrecht foi pedida tanto pelos advogados de Temer quanto pela defesa de Dilma.

Em cada um de seus votos, os ministros também vão se posicionar pela condenação ou absolvição da chapa vitoriosa em 2014, acusada pelo PSDB de ter cometido abuso de poder político e econômico na campanha, o que teria provocado um desequilíbrio no pleito.

Fonte: ORMnews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...