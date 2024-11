Chapa encabeçada por Juliano Roque e Manoel Malinsk vence eleição da OAB de Novo Progresso

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso) – A eleição foi realizada ontem na sede da OAB de Novo Progresso, com chapa única encabeçada pelo atual presidente Juliano Ferreira Roque.

”A eleição contou com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-PA.”

Na OAB/NP (Subseção de Novo Progresso-PÁ) 15 Advogados estavam aptos a votar , a chapa vencedora obteve os 15 votos.

Eles comandarão o órgão no triênio 2025-2027.

Na subseção de Novo Progresso foi eleita a seguinte diretoria

*JULIANO FERREIRA ROQUE – PRESIDENTE

*MANOEL MALINSK – VICE PRESIDENTE

*CRISTIANE DOS ANJOS – SECRETÁRIA

*MARIA APARECIDA- SECRETÁRIA ADJUNTA

*KELCILENE MOURA – TESOUREIRA

Leia também:OAB-PA: Chapa encabeçada por Sávio Barreto e Brenda Araújo vence eleição

OAB/PÁ – A chapa “Renova OAB” (Chapa 15), encabeçada por Sávio Barreto e Brenda Araújo, foi a vitoriosa nas eleições realizadas nesta segunda-feira, 18, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará. Eles comandarão o órgão no triênio 2025-2027. A eleição contou com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-PA.

Em Novo Progresso a chapa liderada por Eduardo Imbiriba obteve 13, contra 2 da chapa vencedora, encabeçada por Sávio Barreto e Brenda Araújo.

