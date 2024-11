OAB-PA: Chapa encabeçada por Sávio Barreto e Brenda Araújo vence eleição

A chapa ‘Renova OAB’ foi a vitoriosa – (Foto:Reprodução)

A chapa “Renova OAB” (Chapa 15), encabeçada por Sávio Barreto e Brenda Araújo, foi a vitoriosa nas eleições realizadas nesta segunda-feira, 18, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará. Eles comandarão o órgão no triênio 2025-2027. A eleição contou com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-PA.

A chapa liderada por ele obteve 4.673 votos, contra 4.115 da chapa derrotada, encabeçada pelo candidato à reeleição, Eduardo Imbiriba.

Mais de 13 mil advogados estavam aptos a votar. Dos 28.445 advogados atualmente inscritos na Ordem, 13.378 estavam aptos a votar em 36 locais de votação em todo o Pará, incluindo a capital. Em Belém, a votação ocorreu na Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, localizada na Trav. do Chaco, no bairro Marco.

Duas chapas disputam o pleito. Pela situação, encabeçando a "Chapa 10 – Inclusão, União e Independência", concorre à reeleição Eduardo Imbiriba, tendo como vice Cristina Lourenço.

Quem é o novo presidente e a nova vice?

Advogado desde 2002, Sávio Barreto é sócio-fundador do escritório Barreto & Costa. Graduado e Mestre em Direitos Humanos pela UFPA, também é professor universitário, atuando nas áreas constitucional, cível, consumidor, falimentar e recuperacional. A candidata a vice-presidente, Brenda Araújo é graduada pela UNAMA, e pós graduada em Processo Civil e Direito Administrativo pela PUC. Escreve e ministra aulas sobre legal design e improbidade administrativa. Foi vice-presidente da comissão de combate à corrupção e improbidade administrativa da OAB-PA.

Barreto afirma que seu grupo apresenta um projeto alternativo de gestão para a OAB-PA “em oposição a uma gestão que perdura a mais de 15 anos nas mãos das mesmas pessoas, a qual se distanciou dos interesses da advocacia e da sociedade”. O projeto tem como ponto de partida, segundo ele, “a triste constatação de que a OAB\PA regrediu em diversos aspectos nos últimos anos”, gerando a necessidade de reconstruir sua relação institucional com os demais poderes e com a sociedade civil.

“Esse retrocesso se faz sentir em especial em serviços essenciais da instituição, como na Escola Superior da Advocacia e na Caixa de Assistência, que não atendem satisfatoriamente a advocacia, especialmente a quem está no início da carreira e no interior do Estado”, critica.

O plano de gestão da “Renova OAB” quer reaproximar a gestão da advocacia, ”restaurando a luta pela defesa das nossas prerrogativas, com ênfase na necessidade de combater permanentemente a morosidade da Justiça”. A OAB-PA, garante Barreto, voltará a tratar das pautas sociais, priorizando assuntos relevantes para a sociedade, inclusive com ajuizamento de demandas coletivas.

A Caixa de Assistência vai incorporar as melhores práticas e experiências que estão sendo desenvolvidas com êxito em outras seccionais. “A advocacia vai ver a despesa com sua anuidade retornar ao seu bolso por meio dos serviços e vantagens oferecidos pela Caixa. Finalmente, vamos abrir a caixa preta do financeiro da OAB/PA e expor o detalhamento de todas as suas receitas e despesas, permitindo que a advocacia confira a destinação de seus recursos”, diz a candidata a vice, Brenda Araújo.

