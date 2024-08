VÍDEO: Bebê reage à fala do pai em ultrassom e cena viraliza: “Nunca tínhamos visto”

Bebê sorri quando pai a chama — Foto: Reprodução/Instagram

Uma cena inusitada durante um ultrassom viralizou nos últimos dias. No vídeo, a bebê Laís Vitória reage sorrindo e abrindo os olhos ao ouvir a voz do pai conversando com ela! Foi em Santa Catarina. Assista!

“Nenê do pai…”, chama o músico sertanejo Anderson Risson Sonaglio (@andersonegislaineoficial), de Xanxerê, Santa Catarina. Ele se refere à filha, Laís Vitória, que ainda está na barriga da mãe, a cantora Gislaine de Lara Sonaglio. Na mesma hora, a menina, que aparece nitidamente no monitor ao fundo, reage e sorri. “Ai, meu Deus do Céu, gente”, diz ele, emocionado. “Ela tá feliz”, continua. O pai, então, chama de novo: “Bebê…”, e a menina sorri mais uma vez.

Os pais compartilharam o vídeo [assista no fim da página] emocionante nas redes sociais há cerca de dez dias. “Nossa menina resolveu nos fazer uma surpresa hoje! Um vídeo um pouco diferente do normal na nossa segunda, emoção e alegria que não cabem no peito”, escreveu a mãe. O flagra chamou atenção. “Impressionante como o bebê já sente e identifica o papai na barriga, que sorriso lindo”, comentou uma pessoa. “Já assisti esse vídeo milhares de vezes, muito emocionante”, disse mais uma.

A mãe contou que Laís Vitória é a primeira filha do casal — “é a nossa bebê arco-íris, que veio 4 anos após uma perda gestacional”. “Sempre sonhamos em ter filhos. Nosso planejamento era para o ano seguinte, mas Deus nos surpreendeu um ano antes com nosso presentinho”, continuou.

Sobre o flagrante de Laís sorrindo, os pais disseram: “Não tem como explicar o sentimento de ver ela abrindo os olhos e sorrindo ainda na barriga. A sensação é maravilhosa, um misto de emoção, alegria e também de surpresa porque nunca tínhamos visto antes”. “É algo que vai ficar para sempre em nossas memórias”, completaram.

Os dois também ficaram surpresos com a repercussão do vídeo. “Não imaginávamos que teria esse alcance. Logo no primeiro dia, alcançamos 2 milhões de visualizações no Tik Tok. Em seguida, outras páginas foram compartilhando e, assim repercutindo ainda mais. Pelo que nos conseguimos acompanhar, o vídeo já passou mais de 40 milhões de visualizações. Tudo isso nos deixa muito felizes”, declararam.

No vídeo, a mãe estava grávida de 33 semanas. A previsão de que Laís nasça até 17 de setembro. “Tem ocorrido tudo bem com a gestação, com a mamãe e com a Laís. O sentimento de felicidade e ansiedade aumenta a cada dia para ter ela junto da gente”, finalizaram.

O bebê pode ouvir de dentro da barriga?

A audição já está funcionando e o bebê consegue escutar a sua voz. Fique à vontade para conversar com seu pequeno, ler ou mesmo cantar, se você se sentir confortável para isso. De toda maneira, ele estará ouvindo o som e o ritmo da sua voz e, quando nascer, conseguirá reconhecê-los.

“Estudos mostram que, mesmo antes de o feto nascer, ele já consegue identificar a emoção das palavras”, afirma a fonoaudióloga Sueli Yoko Nakano, do Hospital Sepaco (SP). Além disso, contatos sonoros dos pais com a criança, em tom harmonioso, como conversar, cantar e ler historinhas, ajudam a estabelecer um laço entre o bebê, a família e o ambiente externo.

Bebê reage à fala do pai em ultrassom e cena viraliza: "Nunca tínhamos visto"

