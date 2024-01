Chefe de grupo criminoso com atuação no Ceará é preso em ação conjunta no Pará

(Foto>Divulgação /Policia CE)- Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nessa segunda-feira (08), no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 29 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso com atuação no Ceará. O suspeito foi capturado no Estado do Pará. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). Na ocasião, o alvo foi preso em flagrante em posse de documento falso. Detalhes dos trabalhos policiais foram divulgados, na manhã desta terça-feira (9), em coletiva de imprensa, na sede da Polícia Civil, no Cisp, em Fortaleza.

As investigações coordenadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da PCCE, apontam que o suspeito identificado como Romário Alves de Sousa, também, conhecido como Artilheiro, é chefe de um grupo criminoso atuante no município de Maracanaú – Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) da Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo levantamentos policiais, Romário é investigado ainda por ser mandante de diversos homicídios registrados na região de Maracanaú. De acordo com as investigações, os crimes estão ligados à disputa entre grupos criminosos.

Com a ordem judicial em mãos e com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da PCCE, equipes da Draco se deslocaram ao Pará, onde com apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da PCPA, conseguiram localizar e capturar o alvo em uma residência, na cidade de Castanhal. No imóvel, foi apreendido com Romário um documento falso em nome de terceiros.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para uma unidade policial, onde em desfavor dele foi cumprido a ordem judicial. Além disso, o homem foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações acerca de outras ações criminosas de envolvimento do mesmo grupo criminoso em que o homem atuava.

Denúncias

Para combater a atuação de grupos criminosos no Estado, a população pode repassar informações que auxiliem os trabalhos investigativos. As denúncias podem ser feitas via 181, ou enviando mensagem para o WhatsApp (85) 3101-0181 do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

A Draco mantém um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182. O sigilo e o anonimato são garantidos.

