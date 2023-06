Chefe do necrotério de Harvard é acusado de vender cadáveres

Os corpos eram retirados da universidade e vendidos por mais de 100.000 dólares | Foto:Reprodução/ Internet.

Cedric Lodge e mais cinco pessoas se tornaram réus na quarta-feira (14) por um esquema de venda de restos humanos doados para estudo

O diretor do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, está sendo acusado de retirar do local e vender cadáveres, informaram as autoridades nesta quarta-feira (14). Cedric Lodge, 55 anos, roubava e traficava restos humanos, apontou em comunicado o procurador Gerard Karam.

Lodge, sua mulher, de 63, e outras cinco pessoas foram acusados de participar de uma “rede nacional” de compra e venda de restos humanos. Segundo a promotoria, entre 2018 e 2022 Lodge “roubou órgãos e outras partes de corpos doados para pesquisa médica e educação antes de suas cremações”.

“Alguns crimes desafiam o entendimento. É extremamente perverso quando se pensa que as vítimas se ofereceram voluntariamente para que seus restos mortais fossem usados para educar profissionais da medicina e promover a ciência e a cura”, acrescentou Karam.

Lodge é acusado de levar os restos de Havard, em Boston, até sua casa, em Goffstown, New Hampshire, onde, juntamente com sua esposa, os vendeu a dois outros acusados: Katrina Maclean e Joshua Taylor.

Às vezes, Lodge “permitia que Katrina e Taylor entrassem no necrotério e examinassem os cadáveres, para escolher qual comprar”, destacou a promotoria. A acusação afirmou ainda que Katrina enviou pele humana a Taylor para que a “queimasse” para produzir couro.

Outros dois acusados supostamente compraram e venderam restos entre si, trocando mais de 100.000 dólares (cerca de R$ 485.000) em pagamentos eletrônicos.

Lodge estava a cargo do programa de doações anatômicas do necrotério de Harvard. A universidade informou que ele foi demitido no dia 6 de maio.

Fonte: Istoé e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/17:46:11

