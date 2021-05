À queima-roupa: homem é assassinado em Altamira

Pelo menos quatro tiros foram disparados contra Jaime, que morreu em uma calçada | Foto:Thaís Portela

Jaime foi surpreendido por dois homens, que chegaram em uma moto

Altamira, que já foi classificada como a cidade mais violenta do Brasil, segue convivendo com a insegurança e com a crueldade de execuções em plena luz do dia.

Um homem, até o momento identificado como Jaime, foi assassinado com tiros a curta distância no final da manhã desta quarta-feira (19), na rua Capitão Pereira, no bairro Brasília, em Altamira.

Relatos de testemunhas, obtidos por policiais que fizeram os primeiros levantamentos no local do crime, apontam que dois homens chegaram em uma moto, quando foram ouvidos vários disparos.

Quatro cápsulas de balas foram encontradas na cena do homicídio. O corpo da vítima ficou estendido em uma calçada. Familiares da vítima o cobriram com um lençol.

Com informações da repórter Thaís Portela

