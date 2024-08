Christian Chávez, do RBD, toma tacacá em Belém | PA

Christian Chávez e a equipe do restaurante Ver-O-Açaí. — Foto: Reprodução/Ver-O-Açaí

Astro do ex-grupo mexicano RBD está em Belém para apresentação nesta sexta-feira (23), no Festival Aceita.

O cantor Christian Chávez aproveitou a curta temporada em Belém para saborear nesta quarta-feira (21) um dos principais itens da culinária paraense: o tacacá.

Em Belém para a apresentação no Festival Aceita, o astro do ex-grupo mexicano RBD visitou um estabelecimento especializado em culinária amazônica.

Em um vídeo compartilhado pelo próprio cantor nas redes sociais, ele mostra a equipe tomando tacacá – confira mais acima.

Na página oficial do restaurante, uma publicação comentou sobre a visita: “Hoje recebemos o incrível Christian Chávez para uma experiência de culinária e cultura da Amazônia! Christian foi um amor com toda a nossa equipe e saboreou a autêntica culinária paraense”.

O Festival Aceita, que ocorre em Belém nos dias 23, 24 e 25 de agosto. Entre as atrações estão Maria Gadú, Gaby Amarantos, Sandra de Sá, Glória Groove, Billy Porter e Christian Chávez, que se apresenta na sexta-feira (23).

No segundo show no Rio de Janeiro, em novembro de 2023, o grupo RBD subiu ao palco no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e Christian Chávez cantou o refrão de “Voando pro Pará”, da cantora paraense Joelma. O público acompanhou e a música viralizou mais uma vez.

