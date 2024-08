Alunos de escola pública do PA constroem foguetes de garrafa PET e conquistam 11 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia

Estudantes paraenses conquistam 11 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica — Foto: Divulgação

Foguetes foram criados por estudantes do interior do Pará.

Um grupo de estudantes paraenses conquistou 11 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog), realizada no Rio de Janeiro.

Os nove alunos são da Escola Estadual Dr. Romildo Veloso e Silva, de Ourilândia do Norte, região sul do Pará. A premiação foi entregue no último dia 15 de agosto.

A Jornada de Foguetes, a fase culminante da competição nacional, envolveu estudantes em desafios de engenharia e aerodinâmica, exigindo construção e lançamento de foguetes de garrafa PET.

Divididos em três equipes do Ensino Médio, os alunos aplicaram conhecimentos teóricos em práticas, resultando em duas medalhas de ouro e uma de prata.

Na OBA, Kauan Aguiar e Jheniffer Vêncio foram agraciados com medalhas de prata, enquanto Giselly Lopes, Kauanne Silva, João Costa, Ana Moreira, Kallyne dos Santos e Wallyson da Mata receberam bronze.

Na Mobfog, João Vitor dos Santos, Emanuel Oliveira, João Costa, Weverton Santos, Luis Lima e Flávio Araújo ganharam ouro, e Elson Ferrais, Eduardo Oliveira e Jhenyfer Oliveira conquistaram prata.

Para chegar até lá, os participantes precisaram superar diversas etapas, desde a construção dos foguetes até a participação na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), demonstrando suas habilidades em engenharia e aerodinâmica.

“Toda a jornada até lá foi inacreditável, foi uma experiência única e foi simplesmente muito divertido participar de tudo aquilo. Tínhamos pouca experiência em fazer foguetes, conseguimos fazer alguns ótimos. O foguete da nossa classificação foi razoavelmente longe, pouco mais de 180 metros. Nós conseguimos trabalhar muito bem em equipe e isso fez com que todo mundo tivesse um desempenho esplêndido”, contou Emanuel Oliveira, estudante que ganhou ouro na Jornada.

Foguetes de garrafas PET

Os foguetes são todos feitos de garrafa pet, ou seja, materiais recicláveis. São divididos em 5 níveis de complexidade.

Sendo o nível 4 para o ensino médio, sua propulsão é feita através da reação química de bicarbonato de sódio e vinagre.

Na prova da OBA, os estudantes ganharam duas medalhas de prata e seis de bronze. Encerrando a participação da unidade com 11 medalhas.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2024/08:54:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...