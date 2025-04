Polícia Civil prende o sexto envolvido no homicídio de um empresário em Monte Alegre

Policiais no cumprimento do mandado de prisão – (Foto: Divulgação)

Com o suspeito foram apreendidos um fuzil, outras três armas, munições não deflagradas e cartuchos

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na manhã desta segunda-feira (28), mandado de prisão contra um homem suspeito de homicídio em Monte Alegre, município do oeste paraense. A ação ocorreu durante a Operação “Engrenagem”, deflagrada de forma conjunta entre a Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a 21ª Seccional Urbana de Marabá, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) de Belém e Carajás, e a Delegacia de Homicídios de Marabá.

“O preso já era investigado pela equipe por agir como miliciano na região, e era reincidente em receber valores para cometer homicídios. Nós conseguimos localizá-lo em uma fazenda, que fica situada a 110 km da cidade de Itupiranga, onde o prendemos com o apoio da Core. Com ele, nós apreendemos várias armas de fogo, sendo um fuzil calibre .762, uma arma calibre .38, duas espingardas de calibres .12 e .16, munições não deflagradas de diversos calibres e cartuchos para armamento”, explicou o delegado Welington Kennedy, responsável pelas investigações.

Armas encontradas com o suspeito

O crime – Uma das vítimas, identificada como Romário Rodrigues Fernandes, foi morta a tiros no dia 20 de novembro de 2024. O suspeito chegou em um mototáxi à loja onde estava Romário, o levou para fora e atirou. Ele morreu no local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, e a Operação “Engrenagem” foi iniciada para prender os envolvidos.

“No dia 10 de março deste ano, os policiais civis conseguiram prender dois homens e uma mulher envolvidos no crime, em Monte Alegre. Já no dia 12 de março, outro homem e uma mulher foram presos no município de Santarém. A prisão de hoje contabiliza seis pessoas envolvidas na morte. Este foi um trabalho minucioso da investigação, conduzida pela equipe da Polícia Civil de Monte Alegre, que atuou em ação conjunta com o Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA)”,informou o delegado Hennison Jacob, diretor da DPI.

Fonte:Por Jeniffer Terra (PC)/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/06:30:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...