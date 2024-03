Governador do Pará confirma realização de jogo da Supercopa do Brasil de 2025 no Mangueirão

Novo Mangueirão sediou, recentemente, um jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Agência Pará)

Helder Barbalho confirma acordo com a CBF para que a decisão do torneio, que abrirá a temporada do futebol brasileiro do ano que vem, seja em Belém.

O governador Helder Barbalho confirmou, por meio de postagem nas redes sociais, que a Supercopa do Brasil de 2025 será disputada em Belém, no Mangueirão.

A competição, que abre oficialmente o calendário do futebol brasileiro a cada temporada desde 2020, deverá ocorrer entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Assim, o governo do estado garante o Pará como sede de dois grandes eventos no mesmo ano, já que a capital paraense também receberá a COP 30 em novembro de 2025.

De acordo com apuração da reportagem, a CBF não vai se pronunciar sobre a escolha da sede neste momento. Um dos motivos é a logística envolvida em levar jogos de grande porte para Belém, com clubes, provavelmente, do eixo Sul-Sudeste.

O que é a Supercopa do Brasil?

A Supercopa do Brasil é um torneio anual de futebol que reúne os campeões da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A primeira edição aconteceu em 1990, mas a competição foi descontinuada em 1992 e retomada apenas em 2020. Em 2023, a Supercopa do Brasil recebeu o nome de “Supercopa Rei”, em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no final de 2022.

Ou seja, deverão estar presentes no Mangueirão, em 2025, o time que for campeão da Série A de 2024 e o que conquistar a Copa do Brasil deste ano.

Formato da disputa:

– A partida única é disputada em campo neutro, geralmente em um grande estádio do país.

– Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

– Se o mesmo time for campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o vice-campeão do Brasileirão disputa a Supercopa contra o campeão da Copa do Brasil.

Lista de campeões da Supercopa:

– 6 times: Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

– Maior vencedor: Flamengo (2 títulos)

Data da disputa

A Supercopa Rei geralmente é disputada entre janeiro e março, antes do início do Campeonato Brasileiro, e marca o início do calendário oficial do futebol brasileiro.

Edição de 2024Em 2024, a Supercopa Rei foi realizada no dia 4 de fevereiro no Mineirão, em Belo Horizonte. O São Paulo venceu o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Confirmado! Em 2025, o novo mangueirão será palco da Supercopa. Não tenho dúvida que vai ser mais um grande show da torcida paraense para o Brasil. pic.twitter.com/eyjCAp6f4k — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 8, 2024

Fonte: O Liberal

