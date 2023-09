Churrasqueira gigante é construída no MT e viraliza nas redes sociais

Churrasqueira demorou 7 meses para ser finalizada. Foto: Arquivo pessoal (Foto/Imagem Rede social)

Churrasqueira gigante de Sinop (MT) viraliza nas redes sociais –

Comunidade Brígida construiu churrasqueira com mais de 59 metros de circunferência

Churrasco é uma paixão nacional e uma boa churrasqueira é o sonho de todo brasileiro. Mas, imagina conduzir uma de 59 metros de circunferência, 19 metros de diâmetro e 6 metros de altura? A comunidade Brígida, a 4 km de Sinop, construiu uma deste tamanho e o vídeo que mostra a churrasqueira viralizou nas redes sociais.

Churrasqueira tem 59 metros e 83 centímetros de circunferência. Vídeo cedido ao Jornal Folha do Progresso.

O produtor Enio Pasuck, presidente da Associação Comunitária Rural Brígida, disse que a construção foi concluída em sete meses e acredita que a churrasqueira da comunidade, que tem 150 famílias, seja a maior do mundo.

“Jamais pensamos que iria dar essa repercussão. Até ontem, o vídeo que mostra ela tinha 124 mil visualizações. Fiz algumas pesquisas e não achei nenhuma churrasqueira deste tamanho. Pessoas da nossa equipe também fizeram pesquisas e não encontraram nada assim no mundo”, afirmou.

Foto churrasqueira Sinop 1

Mas, além do tamanho, a churrasqueira tem outro diferencial, no seu interior foi construída uma câmara de refrigeração. A ideia inicial era armazenar lenha no local, mas a comunidade decidiu aproveitar o espaço de outra forma.

“Não foi fácil construir ela. Foi surgindo ideias e a gente conversava muito aqui na comunidade e fomos juntando as ideias. Nosso vice-presidente falou para deixarmos uma porta nela, pra guardar lenha. No primeiro momento achei que não fosse dar certo, mas o pedreiro falou que daria. Mas, em vez de guardar lenha, a gente decidiu construir uma câmara fria, que é o grande diferencial”.

A churrasqueira foi construída no lugar da antiga, que tinha 10 metros de diâmetro e foi derrubada em 2022. A nova começou a ser feita em fevereiro deste ano.

“Em 1995 fomos na comunidade Navegantes, em Sorriso, e conhecemos a churrasqueira redonda deles. Trouxemos a ideia para comunidade e construímos. Funcionou bem, mas foi passando o tempo e ela ficou com defeitos e até para não correr riscos, a gente precisou derrubar ela”.

A nova já está em pleno funcionamento e agora o próximo passo, segundo Enio, é começar o processo para patentear a churrasqueira e iniciar os estudos para colocar ela no guinness book, livro de recordes.

Fonte:Primeira Página/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2023/07:48:19

