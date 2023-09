Fluminense vence Olimpia e volta à semi de Libertadores após 15 anos para pegar o Inter

O Fluminense mostrou e venceu por 3 a 1 o Olímpia-PAR, nesta quinta-feira, em Assunção. O resultado confirmou a classificação dos tricolores para a semifinal da Libertadores.

Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo, com John Kennedy. O Olímpia empatou antes do intervalo, com Zabala. Só que na etapa final, Cano marcou duas vezes e garantiu a classificação dos cariocas.

Na semifinal, o Fluminense terá pela frente o Internacional. A partida de ida será no Maracanã. Já o duelo de volta vai acontecer no Beira-Rio.

O jogo – O Fluminense impediu a pressão inicial do Olímpia mantendo a posse de bola no ataque. Só que os donos da casa assustaram aos nove minutos, em jogadas de bola aérea. Primeiro, Romaña parou em defesa de Fábio. Depois, Gamarra cabeceou e Cano salvou. Por fim, novamente Romaña viu o goleiro tricolor fazer grande defesa.

Após os sustos, o Fluminense retomou o controle da posse de bola. O Olímpia não conseguia criar boas chances e passou a dar espaços aos tricolores. Os cariocas aproveitaram para abrir o placar aos 23 minutos. John Kennedy foi lançado, entrou na área e chutou sem chance para Espínola.

O revés foi sentido pelo Olímpia, que demorou para se recuperar do gol tricolor. O Fluminense seguiu tendo a posse de bola, mas sem incomodar os donos da casa. Os paraguaios só voltaram a chegar perto do gol aos 40 minutos, quando Cardozo cruzou fechado, mas Fábio estava atento para fazer a defesa.

O lance deu ânimo ao Olímpia, que chegou ao empate aos 43 minutos. Zabala fez jogada individual e chutou para o gol. A bola desviou em Nino e enganou Fábio. Assim, o duelo foi igual para o intervalo.

No segundo tempo, o Olímpia assustou com menos de um minuto. Torres aproveitou cruzamento, mas cabeceou sobre o travessão. Depois, Bruera escorou para o mesmo Torres, que finalizou muito mal, pela linha de fundo.

Fora os lances isolados, o Fluminense continuava tendo o controle da partida. No entanto, os tricolores tinham dificuldade em ter a bola no ataque. A situação ficou melhor para os cariocas aos 26 minutos, quando Cardozo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos.

O Fluminense quase marcou o segundo pouco depois. Lima foi lançado, mas finalizou em cima de Espínola. Só que aos 34 minutos, os tricolores balançaram a rede, John Kennedy acertou a trave e Cano apareceu para mandar para o gol.

O novo revés acabou com o sonho do Olímpia de conseguir a classificação. O Fluminense passou a ter mais a posse de bola e pouco foi incomodado pelos donos da casa. Com espaço, os cariocas chegaram ao terceiro gol nos acréscimos, novamente com Germán Cano, para dar números finais em Assunção.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2023/08:07:35

