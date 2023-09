São Paulo leva decisão aos pênaltis, mas acaba eliminado pela LDU nas quartas da Sul-Americana

Chegou ao fim a trajetória do São Paulo na Sul-Americana de 2023. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o Tricolor até venceu a LDU por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela volta das quartas de final da competição, mas acabou sendo superado nos pênaltis, por 5 a 4.

No tempo no normal, o gol foi anotado por Aboleda, já aos 30 minutos do segundo tempo. Os brasileiros, aliás, jogaram com um homem a mais desde os três da etapa final, quando Alvarado foi expulso por falta dura em Alisson.

Na semifinal, a LDU encara o Defensa y Justicia, da Argentina, que eliminou o Botafogo. Os confrontos ainda não têm data definida, mas a Conmebol reservou as semanas dos dias 27 de setembro (ida) e 4 de outubro (volta).

Já o São Paulo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o clube recebe o Coritiba, às 20h30 (de Brasília), pela 22ª rodada.

O jogo – Mesmo atuando fora de casa e contra uma pressão de mais de 50 mil pessoas no Morumbi, a LDU começou a primeira etapa partindo para cima. Com apenas um minuto, Alvarado dominou com liberdade na entrada da área e soltou uma pancada para a defesa de Rafael. No escanteio, Ibarra pegou a sobra e arrematou para fora.

Com o susto, os mandantes tentaram responder e imprimir uma pressão. A equipe do técnico Dorival Júnior, no entanto, teve bastante dificuldade para achar espaços na marcação equatoriana. Com isso, a primeira finalização tricolor saiu aos 20 minutos. Lucas fez boa jogada e deixou para Luciano, que bateu rasteiro para a defesa tranquila de Domínguez.

O goleiro voltou a trabalhar aos 25, em finalização de bico de Calleri. Na sequência, Luciano recebeu sozinho na grande área e concluiu na rede pelo lado de fora.

Do outro lado, a LDU passou a apostar nos contra-ataques. E foi justamente assim que os visitantes quase abriram o placar. Jhojan Julio fez grandes jogada individual, invadiu a área e bateu para a intervenção de Rafael.

O São Paulo respondeu instantes depois. Lucas cobrou falta da intermediária e tirou tinta do travessão. No lance seguinte, Nestor foi acionado na esquerda e bateu por cima, com perigo. Aos 40, Luciano recebeu cruzamento e, de cabeça, também tocou pelo alto.

Na volta do intervalo, o Tricolor seguiu insistindo. Com dois minutos, Lucas recebeu na meia-lua, girou para cima da marcação e bateu para a defesa de Domínguez.

No minuto seguinte, os mandantes ficaram com um a mais em campo. Alvarado deixou a bola escapar e acabou solando o calcanhar de Alisson. O árbitro, então, mostrou cartão vermelho para o meio-campista do time equatoriano.

Em vantagem numérica, o São Paulo tentou intensificar a sua pressão. Aos 10, Alisson chutou colocado, de fora da área, e carimbou a trave. No rebote, Arboleda bateu no susto e mandou por cima.

Com o relógio marcando 25 minutos, Calleri perdeu chance de ouro. Rato tabelou com Luciano e tocou para o atacante argentino, que apareceu livre na pequena área. O camisa 9, porém, tropeçou na hora de bater, caiu em cima da bola e viu a defesa adversária afastar o perigo.

Já aos 30, nada impediu o gol são-paulino. James Rodríguez cobrou escanteio com muita precisão, e Arboleda subiu mais que todo mundo para testar para o fundo da rede. O goleiro ainda tocou na bola, mas não impediu o tento.

Três minutos depois, quase saiu mais um. Luciano arriscou de longe e obrigou Domínguez a se esticar todo para espalmar. O arqueiro voltou a trabalhar no lance seguinte, desta vez em cabeceio de Beraldo após cobrança de falta de Rato.

E o goleiro seguiu brilhando. Aos 40, Calleri recebeu cruzamento e testou com força, no canto, mas Domínguez defendeu em dois tempos. Nos acréscimos, o centroavante tentou de novo, porém mandou pelo lado.

Nos minutos finais, o São Paulo seguiu pressionando, mas nada foi suficiente para evitar os pênaltis no Morumbi.

Nas cobranças, quem se deu melhor foi a LDU. Guerrero, Alzugaray, Martínez, Quiñónez e Jhojan Julio convertera. Do outro lado, Calleri, Lucas, Beraldo e Rato até fizeram, mas James Rodríguez perdeu.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/08:20:05

