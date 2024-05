Vídeo: cavalo fica ilhado em telhado após inundações no RS

As imagens foram transmitidas pelo Conexão GloboNews (Crédito: Reprodução/GloboNews)

O Globocop, helicóptero utilizado pela TV Globo para registrar imagens aéreas, filmou um cavalo ilhado em cima de um telhado na região de Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, durante a manhã desta quarta-feira, 8. A gravação foi transmitida no Conexão GloboNews.

Pelas imagens, é possível perceber o animal ilhado sem ter sequer como se mover para não correr risco de cair na água.

No Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga informou que a Defesa Civil Nacional foi acionada e um helicóptero será enviado para resgatar o cavalo.

Grupos de resgate do poder público e de voluntários estão agindo no Rio Grande do Sul. Até a noite do sábado, 4, ao menos 3,5 mil animais haviam sido salvos das inundações pelas equipes.

Fonte: ISTOÉ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/16:42:50

