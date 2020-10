Chuva com granizo e ventania em Alenquer provoca destelhamento e alagamento em vários pontos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Tendas montadas próximas à lotérica para atendimento à população tiveram problemas estruturais provocados pela força do vento. Na porto municipal, embarcações se desprenderam do cais.

Bastaram poucos minutos de chuvas em Alenquer, no oeste do Pará, para que moradores de vários bairros contabilizassem prejuízos na tarde deste domingo (18). Com ventos fortes e até registro de granizo, a chuva causou destelhamento de casas e alagamentos.

