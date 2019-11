Chuva provoca estragos em Monte Alegre, oeste do Pará

Várias ruas ficaram alagadas, e casas, destruídas. Escolas suspenderam as aulas nesta segunda-feira (18). Uma pessoa ficou ferida(Foto:Divulgação – Redes sociais)

Várias casas ficaram destruídas após o temporal

Um temporal que caiu no município de Monte Alegre, no oeste do Pará, na madrugada de sábado (16) para domingo (17), causou vários estragos e prejuízos aos moradores da cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, cerca de 15 mil pessoas foram afetadas pelo desastre. Escolas suspenderam as aulas nesta segunda-feira (18), a grande maioria dos bairros estão sem água nas torneiras, e algumas ruas estão sem energia elétrica. Uma pessoa ficou ferida.

Era por volta de meia noite de sábado para domingo, quando a tempestade começou a cair. Várias casas foram destelhadas e ruas ficaram alagadas. Os dois bairros mais afetados foram Pajuçara e Planalto, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal de Monte Alegre, Leomar Oliveira. O bairro do Planalto ficou completamente alagado, com suas ruas intrafegáveis. Já no bairro Pajuçara, muitas ruas sofreram fissuras e acabaram cedendo.

Foi o que aconteceu na avenida Sapucaia, localizada no bairro. É a unica via de acesso por terra que liga várias comunidades, como Piaçu, Juçarateua, Jurunduba e Vila de Pariçó. “Abriu uma cratera de 70 metros de largura por 2,5 de profundidade e 30 de comprimento”, afirma Oliveira. “Mas a avenida já foi normalizada. O município começou a trabalhar ontem, assim que amanheceu o dia, e terminou por volta das 22 horas”, completa.

Também no bairro Pajuçara, na travessa Cícero Rocha, uma senhora passava de moto na hora da chuva, quando foi levada pela enxurrada. Ela sofreu escoriações, chegou a ser socorrida, mas não foi nada grave, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal. Além desses dos estragos nesses dois bairros, houve deslizamento de encosta nos bairros Curaxi e Turu. “Como a chuva foi muito forte, todos os bairros foram afetados. Mas os mais afetados foram esses”, pontua Leomar.

No bairro Terra Amarela, três escolas sofreram com queda de muros. Por conta disso, quase 800 alunos ficaram sem aula nesta segunda-feira (18). No mesmo bairro, caiu o muro da Unidade de Saúde da Família da Terra Amarela. Além de quebrar o muro, a água invadiu e alagou algumas partes da instituição.

Falta de água e energia elétrica

Ainda de acordo com Leomar Oliveira, o sistema de abastecimento da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que atende a grande maioria do município, está sem funcionar desde domingo, deixando mais de 12 mil pessoas sem água nas torneiras. “Isso ocorreu porque metade dos postos da companhia foram danificados, e o sistema elétrico deles deu problema”, explica. Apenas três bairros do município não são abastecidos pela Cosanpa, e portanto, não tiveram o abastecimento de água interrompido.

Já o abastecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das duas horas da manhã em alguns pontos. Até agora, seis quadras do bairro Pajuçara ainda estão sem energia, no perímetro entre as travessas 17 de outubro e Maria de Lourdes.

Cosanpa

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o sistema de abastecimento de água, no município de Monte Alegre, foi afetado após o temporal do último Domingo (17).

Desde domingo equipes trabalham na cidade para restabelecer o serviço. Porém, o sistema elétrico da área também foi prejudicado. Para dar continuidade com a limpeza dos poços e reparos dos danos causados, é necessária energia elétrica. Já estamos em contato com a Celpa para que o serviço seja regularizado.

A Cosanpa lamenta o ocorrido no município e informa que todos os esforços estão sendo feitos para normalizar o abastecimento de água o mais rápido possível.

