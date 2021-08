Ciclista é atropelado e tem o corpo esmagado por ônibus m Parauapebas (PA)

Wagner Monteiro não resistiu aos ferimentos – (Foto:Reprodução)

Wagner Monteiro Cordeiro, de 19 anos, andava de bicicleta no bairro Novo Paraíso, em Parauapebas, quando foi atingido pelo coletivo

Um grave acidente deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (11), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima foi o jovem Wagner Cordeiro, de 19 anos, que teve o corpo esmagado após ser atropelado por um ônibus enquanto pedalava na avenida Presidente Prudente, bairro Novo Paraíso. A notícia foi destaque no portal Debate Carajás.

O acidente aconteceu por volta das 8h. Testemunhas relataram que o ciclista havia parado ao lado do ônibus em um semáforo. Quando o sinal abriu, o coletivo teria feito uma curva brusca à direita, atropelando e matando Wagner Cordeiro. A vítima era natural de Cametá, no nordeste paraense.

Segundo informações da polícia, após a colisão, o motorista do coletivo fugiu do local do acidente sem prestar socorro. No entanto, acabou sendo identificado e localizado pela polícia. Na Delegacia, Elias Conceição da Silva, 25 anos, que conduzia o ônibus, afirmou que não viu o rapaz quando fez a curva.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...