Ciclone-Bomba atinge EUA e deixa rastros de destruição

Um fenômeno climático raro e devastador, conhecido como ciclone-bomba | Foto: Divulgação/NASA

Ciclone-bomba atinge o noroeste dos EUA, causando destruição e desafios emergenciais. Entenda o fenômeno e como se preparar.

O mundo todo está sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, que tem resultado em fenômenos naturais como enchentes, queimadas e ciclones. Infelizmente, esses fenômenos tem deixado rastros de destruição, florestas devastadas, famílias desabrigadas e muitas vítimas.

Nesta quarta-feira (20), o noroeste dos Estados Unidos e partes do Canadá, foram atingidos por um fenômeno climático raro e devastador, conhecido como ciclone-bomba. Esse ciclone provocou destruição e alarmes múltiplos de emergência nessas regiões. Na última década, este evento foi considerado único em sua intensidade, provocando vários problemas estruturais e ameaças à segurança pública dos locais atingidos.

A forte tempestade afetou diretamente a região de Seattle, levando consigo fortes ventos e precipitações para a região, o que acabou causando a morte de uma mulher e deixou centenas de milhares de pessoas sem eletricidade. Diante da gravidade da situação, escolas foram fechadas e inúmeros incidentes foram registrados, com queda de árvores e interrupção de sistemas de transporte.

Um fenômeno climático raro e devastador, conhecido como ciclone-bomba, atingiu o noroeste dos Estados Unidos e partes do Canadá, causando destruição e alarmes múltiplos de emergência. Este evento foi considerado único em sua intensidade na última década, provocando vários problemas estruturais e ameaças à segurança pública.

A tempestade demonstrou seu poder ao afetar diretamente a região de Seattle, levando consigo fortes ventos e precipitações. As condições adversas causaram a morte de uma mulher e deixaram centenas de milhares de pessoas sem eletricidade. A gravidade da situação forçou escolas a fechar e resultou em inúmeros incidentes com queda de árvores e interrupção de sistemas de transporte.

O Que é um Ciclone-Bomba?

Trata-se de um sistema de baixa pressão que se intensifica rapidamente, caracterizado por uma queda brusca na pressão barométrica em um curto período, o que é chamado de Ciclone-Bomba. Esta rápida intensificação faz com que a tempestade ganhe força e cause ventos com potencial destrutivo, comparáveis aos de furacões.

De acordo com estudos e relatórios meteorológicos, esse fenômeno é considerado raro, ocorrendo aproximadamente uma vez a cada dez anos. Sua presença traz consigo não apenas ventos perigosos, mas também uma quantidade imensa de chuva e neve, especialmente em regiões montanhosas.

Como o Ciclone-Bomba Afeta as Comunidades Locais?

O fenômeno ciclone-bomba causa efeitos profundos e imediatos sobre as comunidades. Só para ter uma noção, quando ventos de até 162 km/h atingem áreas povoadas, estruturas frágeis são rapidamente comprometidas. Residências ao sul e ao leste de Seattle testemunharam o perigo das árvores caídas, que representaram uma ameaça direta aos moradores.

E ainda dificultam o deslocamentos, que se tornam mais desafiadores. Por exemplo, um trem da Amtrak colidiu com uma árvore caída, destacando a vulnerabilidade de infraestruturas durante condições climáticas extremas. Com enchentes e acúmulo de neve previstos, a segurança rodoviária é seriamente comprometida.

Quais São os Desafios e Respostas Emergenciais?

Conforme as autoridades lidam com os desafios impostos pelo ciclone, a coordenação emergencial se mostra crucial. Equipas de bombeiros e resgate enfrentam dificuldades devido ao volume dos incidentes. Alertas são espalhados para que a população permaneça em segurança dentro de suas casas ou áreas protegidas, longe de janelas e árvores.

Durante episódios de ciclone-bomba a orientação preventiva é essencial nesses momentos. As previsões indicaram que a tempestade atingiria seu pico rapidamente, permitindo que as autoridades tomassem medidas preventivas eficazes antes do agravamento das condições. A prevenção de viagens e ações de evacuação estratégica são fundamentais para evitar maiores catástrofes.

Perspectivas Futuras e Preparação

A ocorrência deste ciclone-bomba serve como um lembrete das capacidades destrutivas de fenômenos naturais. Preparação adequada e resposta rápida são essenciais para mitigar os impactos futuros. Adaptação climática e estratégias de preparação para desastres serão áreas chave de foco para autoridades e comunidades locais à medida que eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2024/14:55:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...