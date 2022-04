Cinco adolescentes são apreendidos suspeitos de matar um homem a pauladas em Alenquer

Adolescentes foram apresentados na Unidade Integrada de Polícia Civil de Alenquer — Foto: Polícia Civil

Cinco adolescentes foram apreendidos na noite de segunda-feira (4) em Alenquer, Oeste do Pará, suspeitos de matarem Cleiber Antônio Gama Nascimento. Dois ainda estão foragidos. O crime aconteceu na madrugada do dia 3, próximo à Feirinha do Peixe do município. (As informações são do Lívia Régis, g1 Santarém e região — PA).

De acordo com informações da polícia, a motivação do crime teria sido um relacionamento que Cleiber tinha com uma adolescente, ex-namorada de um dos envolvidos no crime.

Sete menores estão envolvidos no assassinato, sendo que cinco foram apresentados na delegacia, e dois ainda estão sendo procurados pela Polícia.

Cleiber teve a cabeça deformada por pauladas, e o corpo totalmente esfaqueado após sair de uma festa. Ele era suspeito de cometer dois homicídios em Alenquer.

