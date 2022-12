Cinco pessoas morrem esmagadas em acidente entre carros e caminhões carregados de madeira

Acidente aconteceu na noite de terça-feira (6), PR-456 em Santa Maria do Oeste. Vítimas tinham entre 24 e 49 anos; quatro eram da mesma família.

5 pessoas morrem esmagadas após madeiras caírem de carreta sobre carros em estrada

Cinco pessoas, com idades entre 24 e 49 anos, morreram esmagadas após os carros em que elas estavam serem atingidos por toras gigantes de madeira que caíram de um caminhão na rodovia PR-456, no estado do Paraná, nesta terça-feira (6).

O acidente aconteceu nas proximidades da cidade de Santa Maria do Oeste, no momento em que a carga era transportada em dois semirreboques de uma carreta.

As toras de eucalipto se soltaram e caíram sobre os carros que vinha atrás e o esmagou completamente. A carreta chegou a tombar na via durante o acidente, mas as circunstâncias da tragédia ainda não foram esclarecidas.

O motorista da carreta, um homem de 39 anos, ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Ele deve ser ouvido pela polícia assim que receber alta.

A polícia informou que o motorista fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não ingeriu bebidas alcoólicas. Ele será investigado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Os corpos das vítimas precisaram ser retirados das ferragens em um trabalho minucioso, já que as mesmas foram espremidas entre as ferragens.

Quem são as vítimas

De acordo com a Polícia Civil as vítimas são:

Nivo Soltovinski dos Santos, de 49 anos;

Elizeu Silveira, de 40 anos;

Valdecir Júnior Gonçalves, de 24 anos;

Jean Lucas Correa, de 26 anos;

Randersen Gonçalves, de 28 anos.



Por:Jornal Folha do Progresso em 09/12/2022/07:05:53 com G1 PR (Fotos: Divulgação G1/PRE)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...