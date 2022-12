Vereador Heder Cruvinel foi preso suspeito de atirar em cachorro de criança de 2 anos em Itajá, Goiás — Foto: Montagem/g1

Vereador é preso suspeito de atirar em cachorro de criança de 2 anos, em Itajá (GO)

Delegado explicou que Heder Cruvinel foi detido por maus-tratos, crime que é inafiançável. Em depoimento, parlamentar disse que atirou para proteger criação de porquinhos-da-índia, que teria sido atacada.

O vereador Heder Alves Cruvinel (PSDB) foi preso na terça-feira (6) suspeito de atirar no cachorro de uma menina de 2 anos, em Itajá, no sul de Goiás. A avó da criança contou que a neta chora muito com medo de o animal morrer. O cachorro ficou cego de um olho e está internado numa clínica para se recuperar.

O advogado Paulo Assis, que defende o vereador no processo, disse em nota que o disparo se deu em momento de desespero, porque o cachorro atacava uma criação de porquinhos-da-índia do parlamentar, dentro da casa dele (leia a íntegra ao final).

O delegado que investiga o caso, Nicolas Alvarenga, explicou que o vereador foi preso por maus-tratos, crime inafiançável e que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão.

“Em depoimento, ele disse que atirou para proteger uma criação de porquinhos da índia, que teria sido atacada pelo cachorro. Aparentemente foi usada uma arma de chumbinho, que foi encaminhada para perícia”, explicou o delegado.

