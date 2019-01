Cirurgia de Bolsonaro é concluída ‘com êxito’, diz Planalto

Paciente. Em vídeo postado nas redes sociais, Bolsonaro aparece de avental azul num quarto do Hospital Albert Einstein © TWITTER/JAIR BOLSONARO Paciente.

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirada da bolsa de colostomia foi concluída com êxito, de acordo com a assessoria do Planalto. O procedimento começou por volta das 6h30.

A previsão inicial da equipe médica era que o procedimento levasse de três a quatro horas. A primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos Eduardo e Carlos estão no hospital Albert Einstein. Carlos acompanha a cirurgia diretamente no centro cirúrgico da unidade.

“Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto”, escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter, em resposta a um usuário que o questionou sobre a duração da cirurgia, maior do que o previsto.”Pode acreditar, quando ele acordar vai voltar direto para o celular, pode ser a hora que for”, escreveu em outra mensagem.

Bolsonaro se internou no domingo cedo e, segundo previsão inicial dos médicos, deve ficar no hospital por cerca de dez dias. Durante as primeiras 48 horas pós-cirurgia, ficará na UTI, com Mourão como presidente em exercício. Relembre o dia do atentado a Bolsonaro.

Por:ESTADÃO/Daniel Weterman

