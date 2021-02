SESPA envia para Novo Progresso e região mascaras e álcool e gel para manter a segurança dos profissionais de saúde

Os equipamentos saíram do Centro de Distribuição de Medicamentos da Sespa para o 9º Centro Regional de Saúde, em Santarém (Foto: Divulgação)

O objetivo é manter a segurança dos profissionais de saúde, que enfrentam mais uma grande onda de contaminação pelo novo coronavírus no Baixo Amazonas

Um total de 287.751 equipamentos de proteção individual (EPIs) foi distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) aos municípios da região do Baixo Amazonas, no Oeste do Pará, que atualmente seguem em lockdown, com restrições mais severas em função da alteração de bandeiramento para zona de contaminação aguda de Covid-19.

O material seguiu do Centro de Distribuição de Medicamentos da Sespa, localizado em Marituba (Região Metropolitana de Belém), na segunda-feira (8), rumo à sede do 9º Centro Regional de Saúde, em Santarém, no oeste paraense, de onde haverá distribuição às secretarias de Saúde de 20 municípios da área de abrangência: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa e Trairão.

Ao todo, foram enviados 1.111 frascos de 450 gramas de álcool em gel; 243.250 caixas com 50 máscaras cirúrgicas descartáveis com elástico; 30.640 caixas com 10 máscaras N95; 1.350 caixas com 50 máscaras “face shield” e 11.400 caixas com 100 toucas cirúrgicas com elástico.

A imediata distribuição desse material atende à urgência em manter equipados os profissionais de saúde de unidades e hospitais dos municípios, para reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

“O envio desses EPIs faz parte de um conjunto de estratégias que vem sendo adotado pelo governo do Estado para a zona oeste, de forma a dar suporte contínuo aos municípios dessa região, até que os números do coronavírus estejam mais estabilizados”, explicou.

Posteriormente, a Sespa enviará remessas de EPIs aos demais Centros Regionais de Saúde, para abastecer todos os 144 municípios paraenses.

Por Mozart Lira (SESPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...