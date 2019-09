Evento em Brasília discute obras e serviços de engenharia

Elci Pessoa Jr., autor do livro “Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana” e um dos maiores especialistas em infraestrutura de transportes do País participará do Encontro

Brasília irá sediar, de 24 a 27 de setembro, o VI Encontro Nacional de Obras e Serviços de Engenharia.

O evento, que está em sua 6ª edição, irá discutir, por meio de palestras, oficinas e debates, os principais procedimentos e boas práticas a serem observadas na gestão contratual de obras públicas.

O Encontro contará com a presença de um dos maiores especialistas em infraestrutura de transportes do País, o engenheiro civil Elci Pessoa Júnior, autor do livro “Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana”. Elci Jr. irá proferir, no dia 26, a palestra “Fiscalização de Obras de Pavimentação Urbana”.

O engenheiro irá abordar, entre outros temas, os procedimentos para fiscalização de obras de pavimentação urbana; a fiscalização das etapas de terraplenagem, drenagem e sinalização; a importância da gestão de pavimentos – prioridades e reduções de custos; além de medidas preventivas, paliativas e definitivas em manutenção de pavimentos e suas repercussões em auditorias.

O evento, que será realizado no Windsor Plaza Hotel, conta ainda com a participação do ministro do TCU, Benjamin Zymler, que fará a palestra de abertura, no dia 24, sobre “Responsabilidade dos fiscais e gestores de contratos à luz da nova Lei de Introdução ao Direito Brasileiro”.

Diversos outros assuntos serão discutidos durante o Encontro, como habilitação de licitantes; elaboração do cronograma físico-financeiro; estudos de viabilidade; sustentabilidade de obras públicas; parcerias público-privadas; contratos “built to suit”; execução de obras com recursos de convênios; e o uso do BIM na fiscalização de obras.

O VI Encontro tem como público-alvo gestores e fiscais de obras; servidores públicos encarregados de licitação, contratação, recebimento e aprovação de projetos; membros de comissões de licitação; procuradores; pregoeiros; comissões de apoio ao pregoeiro; gerentes de contratos de obras; projetistas e empresas de engenharia consultiva; advogados; engenheiros; arquitetos; construtores; auditores e servidores de órgãos de controle interno e externo; gestores públicos em geral e peritos.

“As novidades discutidas nesse evento são fundamentais para os que atuam direta ou indiretamente com obras públicas. Nossa palestra, em especial, destacará o cenário atual das políticas de manutenção de pavimentos no Brasil e demonstrará quanto dinheiro pode ser economizado se forem adotadas medidas de gestão eficaz da malha viária, bem como procedimentos modernos e efetivos de fiscalização das obras de pavimentação urbana”, afirma Elci Pessoa Júnior.

Sobre o palestrante – Elci Pessoa Júnior é engenheiro civil, pós-graduado em Auditoria de Obras Públicas, e consultor Internacional da NIRAS-IP Consult GmbH, da Alemanha, para supervisão de Obras Rodoviárias. É também engenheiro consultor do TCE/SC para Auditoria em Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana.

