Claudia Raia gera polêmica ao dar vibrador para filha aos 12 anos

A atriz Claudia Raia se tornou alvo de críticas e ataques nas redes sociais nesta terça-feira (28) após revelar, durante uma entrevista ao programa Goucha, exibido em um canal de TV em Portugal, que presenteou a filha Sofia com um vibrador quando a jovem tinha apenas 12 anos. A declaração, que surpreendeu e chocou muitos internautas, reacendeu debates sobre educação sexual e a exposição de crianças a temas considerados precocemente adultos.

Durante a entrevista, Claudia Raia defendeu o uso de brinquedos sexuais como ferramentas de autoconhecimento.

“Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e, quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: ‘Vá se investigar, vai saber do que você gosta’. Hoje é prescrição médica”, afirmou a atriz.

A revelação, no entanto, não foi bem recebida por parte do público. Após a notícia viralizar, internautas inundaram o perfil de Claudia no Instagram com críticas. “Respeita a inocência das crianças”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Chegar nessa idade para falar asneiras”. Já uma terceira foi mais contundente: “Prêmio pior mãe do ano”.

Filha

Sofia, filha de Claudia com o ex-marido Edson Celulari, hoje tem 22 anos. Além dela, a atriz é mãe de Enzo, de 27 anos, fruto de seu primeiro casamento, e de Luca, de quase 2 anos, com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello.

A polêmica levantada pela declaração de Claudia Raia reacendeu discussões sobre os limites da educação sexual e a exposição de crianças a temas relacionados à sexualidade. Enquanto alguns defendem a importância do diálogo aberto e do autoconhecimento, outros criticam a abordagem como precoce e inadequada para a idade mencionada. O debate segue aquecido nas redes sociais, com opiniões divididas entre apoiadores e críticos da atriz.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/08:17:08

