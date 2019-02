CMB se solidariza com guardas envolvidos em agressão

O vereador Sargento Silvano foi o autor do requerimento (Ascom CMB)

A bancada do PSOL criticou a “truculência” de alguns agentes da corporação.

A sessão ordinária na Câmara Municipal de Belém (CMB), na manhã da segunda-feira (11), teve a aprovação de requerimento do vereador Sargento Silvano (PSD), para que a Casa encaminhe à Guarda Municipal de Belém votos de apoio aos guardas municipais e ao comando da GMB, após o incidente do último 8, na Praça da República, quando os agentes de segurança agrediram um cidadão.

A votação terminou com 16 votos a favor, três contra e uma abstenção. A iniciativa do vereador teve o repúdio dos vereadores do PSOL, enquanto, na tribuna, o vereador Sargento Silvano criticou o que considera “linchamento público” pela imprensa, ao referir-se à ampla repercussão de um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e reproduzido por diversos veículos de comunicação.

“A aprovação desse requerimento mostra que essa Casa vai trabalhar sempre pela investigação e pela transparência dos fatos. Esses guardas estão sendo tratados como bandidos e quem defende vagabundo fumando maconha na praça deve estar rindo da cara dos agentes de segurança que agora correm o risco até de perder o emprego”, disse o vereador, que ressaltou que o caso deve ser avaliado pela Corregedoria da GMB antes de um posicionamento definitivo da Câmara sobre o ocorrido.

A bancada do PSOL criticou a “truculência” de alguns agentes da corporação. “A Guarda Municipal desenvolve um trabalho muito importante de proteção ao patrimônio da cidade e também na manutenção da ordem pública, por isso mesmo, cenas como as que foram mostradas não podem ser aceitas, principalmente porque naquela situação em particular, que poderia ter sido resolvida sem todo aquele excesso”, disse o vereador Dr. Chiquinho.

O vereador Fernando Carneiro disse que apoia a Guarda Municipal na defesa por melhoria salarial e por melhores condições de trabalho, mas não em ações de violência excessiva. A vereadora Simone Kahwage (PRB) justificou o voto de apoio justificando que é preciso conhecer todas as versões do fato antes de julgar. “Eu acredito que nesse caso específico, para os guardas municipais chegarem a agir daquela forma, houve antes muita tensão e motivos que não foram mostrados”.

