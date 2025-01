Supercopa do Brasil: Venda de ingressos para sócios de Flamengo e Botafogo começa nesta segunda (20)

Foto: Reprodução | Confronto está marcado para o dia 2 de fevereiro. Entradas variam entre R$ 180,00 e R$ 560,00.

A venda de ingressos para sócios-torcedores para a final da Supercopa do Brasil 2025, que será disputada entre Botafogo e Flamengo no Estádio Mangueirão, em Belém, inicia nesta segunda-feira (20), às 15h. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os bilhetes poderão ser adquiridos exclusivamente no site da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com). O confronto está marcado para o dia 2 de fevereiro.Os ingressos, que variam entre R$ 180,00 e R$ 560,00, já estão disponíveis desde o último sábado (18) para clientes do Banco BRB. Ao todo, 45 mil entradas foram colocadas à venda.

A Supercopa Rei, que será disputada em jogo único, coloca frente a frente o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil da temporada 2024. Enquanto o Flamengo busca conquistar o tricampeonato do torneio, o Botafogo tenta garantir seu primeiro título na competição.

A partida está marcada para começar às 16h e terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Lance a Lance pelo Oliberal.com.

