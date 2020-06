Quarta remessa de medicamentos para tratamento da covid-19 chega à capital e interior

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Governo do Estado divulgou que enviou nesta quinta-feira (4) a quarta remessa de medicamentos para tratamento da covid-19 aos 144 municípios paraenses. Segundo o governo, serão entregues 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas em municípios da capital e do interior.

You May Also Like