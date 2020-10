Cobra de duas cabeças é encontrada em residência

Animal foi levado para viveiro – (Foto:Reprodução)

Uma cobra de duas cabeças foi encontrada em uma casa no condado de Alexander, nos Estados Unidos. De acordo com o site IG, a dona da casa, uma mulher de 63 anos, jogava cartas com amigos quando foi surpreendida pelo animal. A primeira reação, antes de perceber que o bicho tinha duas cabeças, foi de susto. A seguda, entretanto, foi de curiosidade: quando o grupo percebeu que o animal era ‘diferente’, ficou intrigado.

O bicho foi levado a um centor de pesquisa local, onde se descobriu que trata-se de um animal raríssimo, que ocorre em uma a cada 100 mil nascimentos. No entanto, a presença de dois cérebros no mesmo corpo dificulta a sobrevivência desses animais, que lutam até para se locomoverem. A cobra, da espécie conhecida como ‘cobra-rato’, não é peçonhenta, foi colocada em um viveiro e encaminhada aos cuidados de um tratador da região. Ela pode ser encontrada em grande parte do hemisfério norte.

Por:Redação Integrada com informações do Portal do Holanda

