Cocaína no estômago: detidas 33 “mulas” que levariam drogas à Europa

Foto: Divulgação/PF – Polícia Federal e PM localizaram imóvel que serviria como alojamento para 33 “mulas” do tráfico, que levariam drogas ao exterior

São Paulo – A Polícia Federal e a Polícia Militar de São Paulo detiveram, na madrugada desta quinta-feira (23/11), 33 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas em um imóvel na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Um homem apontado como agenciador das “mulas” também foi preso.

No local, foram apreendidos dezenas de passaportes, anotações do tráfico, celulares, cartões de banco e cápsulas de cocaína, que seriam ingeridas pelos suspeitos.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos atuavam como “mulas”, com o objetivo de levar drogas para países como França, Espanha, Holanda e Irlanda. Durante a operação, eles teriam confessado que engoliam cápsulas com drogas para burlar o esquema de segurança do aeroporto.

Os 34 detidos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, na Lapa. Pelo menos um deles foi preso em flagrante.

De acordo com a polícia, os detidos eram dos seguintes estados: Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Fonte: Metrópoles / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/14:05:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...