Colégio Estadual suspende as aulas após briga entre alunos em Novo Progresso

Direção da escola estadual Waldemar Lindermayer, suspendeu as aulas nesta sexta-feira,28 de abril de 2023, após briga entre alunos na manhã desta sexta.

Extrapolou. Essa foi a principal palavra ouvida durante boa parte do dia depois que dois adolescentes entraram em vias de fato no interior de uma das mais tracionais escolas de Novo Progresso. O horário do intervalo, momento dedicado ao descanso dos alunos e convívio nas áreas comuns da escola, cedeu espaço para uma batalha entre alunos.

Leia mais:Briga entre alunos na escola termina com adolescente esfaqueado em Novo Progresso-PA

A causa? Segundo um dos adolescentes que relatou para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, acusados de ser suspeito de parte das agressões, houve uma discussão com agressão. Segundo relatos de testemunhas, um adolescente, agrediu uma colega que virou em briga de vias de fatos, com uma faca (pegou na cozinha da escola) em mãos, acabou ferindo o adolescente na escola. Não houve risco de morte.

Leia também:Policia Divulga Nota Sobre Ocorrido na Escola Estadual Valdemar Lindermayer

A ação rápidas das polícias civil e Militar, recolheu os envolvidos da escola, para Delegacia de polícia Civil em companhia do Conselho Tutelar onde será tomada as medidas cabíveis.

A direção suspendeu os alunos nesta sexta-feira (28) em função do episódio.

As polícias civil e militar divulgaram nota conjunta (veja abaixo).

Nota da Policia – Polícias Civil e Militar esclarecem que, na presente data (28/04/2023) ocorreram agressões entre alunos menores de idade no Colégio Estadual Valdemar Lindemayer, as quais, após apurações e oitivas de testemunhas, verificou-se que nada possuem relação com as recentes ameaças divulgadas a respeito de possíveis ataques em estabelecimentos de ensino localizados no Município de Novo Progresso-PA.

Deste modo, ambos os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil e Conselho Tutelar para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Portanto faz-se necessário mencionar que o trabalho em conjunto envolvendo Órgãos de Ensino e Segurança Pública continua atuante com o objetivo de garantir a manutenção da ordem e bem estar social nas escolas municiais e estaduais localizadas no Município de Novo Progresso-PA.

