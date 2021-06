Colisão entre HB20 e moto deixa duas pessoas feridas em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a ocorrência Fabiana Barbosa da Silva de 35 anos, condutora do veículo HB20, colidiu com a motocicleta conduzida por Lucas Quadros de Lima de 15 anos, e tinha outra pessoa na carona, os feridos são os motociclistas.

Uma colisão envolvendo um veículo HB20 e uma moto deixou duas pessoas feridas com escoriações pelo corpo, foram socorridas pelo SAMU e atendidas no hospital municipal, sem risco de morte.

Acidente foi na tarde desta terça-feira (29) na rodovia BR 163 perímetro urbano da cidade de Novo Progresso, proximidades do Auto Posto Rota. (Fotos>:Via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso)

