Filho agride pai idoso de 70 anos e vai preso no Pará

O idoso foi socorrido e encaminhada as pressas ao Hospital Municipal de Marabá | Foto:Reprodução

Os policiais encontraram a vítima sangrando, com um ferimento profundo na cabeça e o agressor havia fugido. O caso ocorreu em Marabá, no Sul do Pará, e gerou revolta na população.

Equipes da Polícia Militar de Marabá foi acionada noite desta segunda feira (28), para atender uma ocorrência de agressão contra um idoso morador do Bairro Liberdade, na Travessa Tancredo Neves. O caso de violência gerou revolta entre os populares.

De acordo com a corporação, um homem identificado como Israel Max da Silva foi preso em flagrante enquanto estava agredindo o próprio pai, um idoso de 70 anos.

Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais encontraram a vítima sangrando, com um ferimento profundo na cabeça e o agressor havia fugido. O idoso foi socorrido e encaminhada as pressas ao Hospital Municipal de Marabá.

A guarnição, entretanto, continuou a buscar por Israel, fazendo rondas na área e o encontraram escondido em uma residência localizada nas a proximidades do local do crime.

Ele foi preso e encaminhado para 21ª Seccional da Policia Civil, onde foi indiciado por lesão corporal dolosa. Os PMs relataram que o agressor apresentava sinais de embriaguez quando foi capturado.

Com informações Correio de Carajás

