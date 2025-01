Congresso dos EUA certifica vitória eleitoral de Trump

Foto: Reprodução | A cerimônia foi presidida pela democrata Kamala Harris, atuando em sua função de presidente do Senado por ser a vice-presidente dos EUA

O Congresso dos Estados Unidos certificou formalmente a vitória do presidente eleito Donald Trump nas eleições de novembro do ano passado contra a atual vice-presidente Kamala Harris, abrindo caminho para que o republicano tome posse em 20 de janeiro.

A certificação dos resultados da eleição nesta segunda-feira (6) nos 50 estados e no Distrito de Colúmbia foi realizada em uma cerimônia breve e formal durante uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. A cerimônia foi presidida pela democrata Kamala, atuando em sua função de presidente do Senado por ser a vice-presidente dos EUA.

O ritual quadrienal contrastou fortemente com quatro anos atrás, quando uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio em uma tentativa sem sucesso de bloquear a certificação da vitória do democrata Joe Biden contra o então presidente Trump na eleição de 2020.

Trump continua a alegar falsamente que sua derrota naquela eleição foi resultado de fraude generalizada e disse durante toda a sua campanha de 2024 que tinha preocupações semelhantes, até vencer Kamala em 5 de novembro.

“O Congresso certifica nossa grande vitória eleitoral hoje — um grande momento na história. MAGA!”, escreveu Trump em sua plataforma de rede social Truth Social, nesta segunda-feira, usando a sigla de “Make America Great Again”.

A sessão conjunta do Congresso prosseguiu mesmo com uma tempestade de inverno sobre a capital do país, com bastante neve.

A certificação final confirmou as conclusões preliminares de que Trump obteve 312 votos no Colégio Eleitoral, contra 226 de Kamala.

Os republicanos também conquistaram a maioria no Senado e mantiveram uma pequena vantagem na Câmara nas eleições de novembro, o que dará a Trump o apoio partidário para implementar sua agenda planejada de cortes de impostos e repressão a imigrantes que vivem no país ilegalmente.

Os democratas não tentaram bloquear a certificação da vitória de Trump.

“Devemos renovar nosso compromisso de salvaguardar a democracia norte-americana”, disse a deputada democrata Katherine Clark. “Como líderes eleitos, nossa lealdade deve ser à Constituição, em primeiro lugar e sempre. Estamos aqui para honrar a vontade do povo e o Estado de Direito.”

A segurança dentro e fora do Capitólio foi reforçada em preparação para a certificação e se espera que permaneça em vigor até a posse de Trump.

