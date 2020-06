Assassinato misterioso em ilha paraense é investigado

(Foto| Reprodução) – Equipes da Polícia Civil do Pará e do Centro de Perícias Renato Chaves (CPC) enfrentaram dificuldades para resgatar o corpo de um homem morto com disparos de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (11), em uma ilha situada entre os municípios de Marabá e Itupiranga, no sudeste paraense.

De acordo com informações do portal Debate Carajás, a vítima foi identificada como Antônio de Araújo Falcão. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele foi morto por volta das 18h de ontem na região conhecida como Lago dos Macacos.

Só foi possível chegar ao corpo da vítima por volta das 9h de hoje, após as equipes de policiais e peritos atravessarem o Lago dos Macacos em canos e caminhar cerca de quatro quilômetros por uma área de matagal.

Na ilha, foi constatado que a vítima foi atingida por tiros de espingarda, tipo ‘cartucheira’, nas costas. Uma arma de fabricação caseira foi encontrada perto do corpo, junto com alguns frascos de pólvora e chumbos. A autoria e motivação do crime são desconhecidas, e a denúncia foi feita de forma anônima.

A Divisão de Homicídios de Marabá investiga o caso.

sexta-feira, 12/06/2020, 19:04

