Com 3 mil ações em dez meses, Casa de Governo na TI Yanomami cerca garimpo ilegal

(Foto: Reprodução) – Ações são compostas por diferentes forças policiais e órgãos de Governo

Em novembro, operação da PRF apreendeu 21 quilos de ouro avaliados em R$ 10 milhões. Ao todo, 397 acampamentos criminosos foram destruídos

Desde a implantação da Casa de Governo, em março de 2024, o combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY) ganhou um novo impulso. Até 30 de novembro, 3.035 operações foram realizadas, resultado de uma estratégia integrada e eficiente que mobiliza diversos órgãos federais.

As ações, coordenadas pela Casa de Governo, representam um importante passo no esforço do Governo Federal para proteger a maior terra indígena do Brasil, que abrange cerca de 9,5 milhões de hectares. Os resultados são significativos: 397 acampamentos destruídos, 996 motores inutilizados e mais de 108 mil litros de diesel inutilizados.

As operações também resultaram na destruição de 22 aeronaves e 86 embarcações, além da inutilização de 118 toneladas de cassiterita e a apreensão de 33,5 quilos de ouro e mais de 226 quilos de mercúrio.

Esses números refletem o impacto significativo das operações, que não apenas desarticulam a infraestrutura do garimpo ilegal, mas também protegem as comunidades Yanomami, Ye’kwana e Sanöma, além do meio ambiente, da devastação causada pelos garimpeiros.

Redução histórica de novos garimpos

O impacto das ações também é visível na queda significativa da abertura de novos garimpos na Terra Indígena Yanomami. Entre março e novembro, os dados mostram uma redução de 96,3% na área de novos garimpos, que passou de 1.002 hectares em 2022 para apenas 37 hectares em 2024. Essa redução foi constante ao longo dos meses, com destaque para os meses de setembro, outubro e novembro de 2024, sem registros de abertura de novas áreas de garimpo.

Foco na logística do garimpo

Em novembro, uma das ações de maior destaque resultou na apreensão de 21 quilos de ouro pela Polícia Rodoviária Federal, encontrados escondidos em um veículo que seguia de Manaus para a Venezuela. O valor estimado do mineral apreendido é de R$ 10 milhões. Essa operação reforçou a complexidade das rotas ilegais de escoamento do minério. Com essa apreensão, o total acumulado até o momento chega a 33,5 quilos de ouro, somando-se aos 12 quilos já confiscados pela Polícia Federal em uma operação anterior. No total, as perdas financeiras para a estrutura do garimpo ilegal superam R$ 245 milhões, um impacto significativo nas redes criminosas que operam na região.

As mais de 3.000 operações realizadas até agora demonstram o compromisso do Governo Federal em proteger o território Yanomami, combatendo o garimpo ilegal de forma eficaz e integrada. Além de enfraquecer a logística criminosa, as ações têm contribuído para preservar o meio ambiente, proteger as comunidades e garantir a soberania sobre um dos territórios mais ricos em biodiversidade do planeta.

Fonte: Agência Gov | via Casa Civil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/15:56:06

