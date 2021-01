Novo Progresso começa ano com novos casos e mais um registro de morte por Covid-19

As informações são do informativo diário divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (07).

Foi registrado 12 novos casos somente nesta data.

Confira ainda os dados sobre recuperados, casos suspeitos e taxa de ocupação de leitos.

Novo Progresso iniciou primeira semana de 2021 com mais uma morte causada pela Covid-19.

Com a confirmação, a cidade chega a 24 mortes causadas pela doença.



A Prefeitura informou que a vítima é uma mulher de 89 anos com comorbidades (Hipertensa e Diabética) estava internada na Clinica Sinhá, não resistiu e veio óbito na tarde quarta-feira (06) , ela moradora de Novo Progresso.

A cidade também chegou a 1199 casos de infectados. Ao todo, são 5 internados com teste positivo para covid-19.

Recuperados: 1.113

Casos negativos: 8

Casos suspeitos: 81

Vejam o Boletim coronavírus de Novo Progresso desta quinta-feira 7 de janeiro de 2021- —

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...