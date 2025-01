Com 4,1 milhões de passageiros, movimentação do Aeroporto Internacional de Belém cresce 15% em 2024 e atinge novo recorde histórico

Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Patrícia Lanini/Divulgação NOA

Além do recorde geral, movimentação de passageiros em voos internacionais aumentou 58% em relação a 2023

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém está cada vez mais preparado para o futuro e celebra com orgulho os resultados conquistados em 2024.

Pela primeira vez na história, o empreendimento alcançou a marca de 4,1 milhões de passageiros atendidos ao longo de um ano, ultrapassando o maior volume registrado até então, em 2014, quando foram contabilizados 3,8 milhões de embarques e desembarques.

Em comparação com o fluxo apurado em 2023, a movimentação de 2024 representa crescimento de 15%, considerando embarques, desembarques e conexões. Além do maior volume de passageiros durante o último ano, o recorte de viajantes atendidos nos voos internacionais se destaca. Enquanto 117 mil viajantes foram registrados em 2023, esse número saltou para 186 mil em 2024, um aumento de 58% em relação ao ano anterior.

Outro destaque do período foi o mês de julho, que registrou o maior movimento do ano e da história do empreendimento, com 415 mil viajantes atendidos nas chegadas e partidas do terminal paraense.

Com as novas marcas, o aeroporto se tornou o primeiro da região Norte a alcançar movimentação anual superior a 4 milhões de viajantes. Durante todo o ano de 2024, foram operados mais de 33,3 mil voos regulares para 22 destinos nacionais e quatro internacionais, um crescimento de 13,6% em relação ao número de pousos e decolagens realizados no mesmo período em 2023.

Para Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, as perspectivas para 2025 são otimistas. “Registramos com satisfação resultados tão significativos para o Aeroporto Internacional de Belém. Nosso compromisso vai além de garantir a conectividade da capital paraense e impulsionar o turismo: queremos proporcionar uma experiência ainda melhor para todos os que nos visitam. Com o progresso das obras de modernização, acreditamos que este ano trará ainda mais conquistas, com potencial de alcançar novos recordes, tanto em movimentação quanto na satisfação dos passageiros”, destaca.

Em alta: voos internacionais registram aumento de 61%

O ano de 2024 também inaugurou uma nova era para o Aeroporto Val-de-Cans em sua conectividade com o mundo. Entre os meses de janeiro e dezembro, foram operados 1.651 voos para Lisboa (Portugal), Fort Lauderdale (EUA), Paramaribo (Suriname) e Caiena (Guiana Francesa).

Em comparação com 2023, o volume representa crescimento de 61% no número de pousos e decolagens em rotas internacionais. Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém recebe voos regulares para o exterior das companhias aéreas Air France, Azul, Gol, Surinam Airways e TAP Air Portugal.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, os resultados alcançados em 2024 reafirmam a eficiência operacional e o grande potencial do Aeroporto Internacional de Belém. “É com muito orgulho que celebramos conquistas tão significativas para a história do aeroporto. Esses números não apenas destacam sua posição estratégica na mobilidade da região, mas também reforçam o papel do Aeroporto Val-de-Cans como motor do desenvolvimento econômico e dinamizador do turismo na Amazônia”, afirma.

Migliorini também ressalta as melhorias já realizadas e as novidades que estão a caminho. “Desde que assumimos a gestão, em setembro de 2023, temos implementado uma série de melhorias para proporcionar viagens mais confortáveis, eficientes e seguras. No último semestre, iniciamos os investimentos da fase I-B da concessão, que incluem a modernização completa do aeroporto. Essa etapa permitirá otimizar o fluxo de passageiros, oferecer mais conforto térmico, expandir o mix comercial, além de evidenciar um cenário favorável para atrair novas ligações aéreas, consolidando Val-de-Cans como referência na região”, finaliza Migliorini.

OPERAÇÕES

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro-Oeste:

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Campinas (SP)

Nordeste:

Recife (PE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

São Luiz (MA)

Norte:

Boa Vista (RR)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Santarém (PA)

Altamira (PA)

Monte Dourado (PA)

Porto de Moz (PA)

Carajás (PA)

Marabá (PA)

Breves (PA)

Paragominas (PA)

Tucuruí (PA)

Salinópolis (PA)

Internacionais:

Paramaribo (Suriname)

Caiena (Guiana Francesa)

Fort Lauderdale (EUA)

Lisboa (Portugal)

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

